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10 Ocak 2020 Cuma son dakika deprem haberleri... Nerede deprem oldu? Meydana gelen depremlerin listesi (Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği

GÜNDEM 10.01.2020, 00:40 10.01.2020, 00:41
10 Ocak 2020 Cuma son dakika deprem haberleri... Nerede deprem oldu? Meydana gelen depremlerin listesi (Kandilli Rasathanesi- AFAD)

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#son depremler #deprem
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