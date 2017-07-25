CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen bir diskteki bilgilerin Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiğini ancak dosyanın Akın Öztürk tarafından kapatıldığını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra CHP Milletvekili Özkan, söz konusu diski savcılığa teslim etti.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen disk Genelkurmay'a ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste'' dedi. Kılıçdaroğlu, Özkan'ın bugün o diski savcılığa da teslim edeceğini açıkladı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından hemen sonra Tuncay Özkan diski savcılığa teslim etti.



Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında askeri kanadın 1 numarası olmakla suçlanıyor.