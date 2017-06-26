Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, FETÖ davalarında yargılanan 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığını listeledi. ByLock listesini inceleyen BTK, yazışmaları ilgili adliyelere gönderdi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, "ByLock listesine giren herkesin böylelikle hiçbir bahanesi kalmadı” dedi.

FETÖ davalarında "ByLock'u bilmiyorum, kullanmadım" gibi iddialar ortaya atan sanıkların önemli bir bölümünün savunma mekanizması kırıldı.



Milliyet gazetesinin haberine göre hangi FETÖ'cülerin ByLock'u nerede, ne zaman kullandığı adım adım tespit edildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, FETÖ davalarında yargılanan 102 bin kişinin ByLock listesini inceleme altına aldı.



İnceleme sonucunda BTK, içinde polis, asker, savcı, hâkim, öğretmen ve kritik devlet kurumlarında bulunan FETÖ'cülerin yazışma trafiğini adliyelere gönderdi.





BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Adliyelerden bize 102 bin kişilik liste gönderildi. Bu listede yer alanların soruşturmaları hangi adliyedeyse biz de raporları hazırlayarak gelen taleplerin hepsine tek tek cevap verdik" dedi.



Sayan, ByLock'çuların konuşma trafiklerini "fatura" benzeri bir metin halinde detaylı olarak çıkardıklarını ifade ederek, "ByLock'çulara ilişkin mahkemelerin bize gönderdiği isimlerin hangi günlerde, nerede, ne kadar yazışma yaptıklarına dair kayıtları çıkararak ByLock kullandıklarını teyit etmiş olduk. ByLock listesine giren herkesin böylelikle hiçbir bahanesi kalmadı. Hepsinin detaylı konuşma trafiklerinin çıkarılması ile ByLock kullandıklarını bir kez daha tespit etmiş olduk" diye konuştu.



UYAP İLE SÜREÇ HIZLANDI



Sayan, Adalet Bakanlığı ile Ulusal Yargı Ağı Projesi'ne (UYAP) entegre olmak için imzaladıkları protokol kapsamında adli mercilerin FETÖ ile ilgili taleplerini daha seri halde sistemlere girdiklerini de ifade ederek, böylelikle FETÖ terör örgütü ile ilgili müracaatların anında işleme alınarak FETÖ'cülere ait bilgileri adli kanallara ulaştırdıklarını anlattı.





ulusal.com.tr