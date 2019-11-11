11 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.



Bu kapsamda hedef 11 milyon fidanı sahiplendirmekti. Projede, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi.



Milyonlarca fidan bugün toprakla buluştu. 11 milyon fidan bağışı kampanyasında can suyu saat 11:11'de verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına katıldı.



Fidan dikimi yaklaşık 3 saatte tamamlanacak.



Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması hedefleniyor.



Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 fidan dikilerek, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.



Yine, "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü'' rekorlarına imza atılması bekleniyor.

ulusal.com.tr