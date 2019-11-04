11.11 fidan dikimi alanları nereler? Geleceğe Nefes fidan dikimi nerelerde yapılacak? 11.11 fidan dikim alanı sorgulama ekranı

11.11 fidan dikimi alanları nereler? Geleceğe Nefes fidan dikimi nerelerde yapılacak?

11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikileceği Geleceğ Nefes kampanyası kapsamında sona doğru yaklaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 milyon fidanın sahiplenildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"11 MİLYON AĞAÇ, BUGÜN FİDAN YARIN NEFES

Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz.

Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz.

Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…"

11.11 FİDAN DİKİM ALANLARI

Kampanya kapsamında hazırlanan internet sitesi üzerinden şehrinizin fidan dikim alanını sorgulayabilirsiniz.

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