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13 ilde operasyon: 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 ildeki 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı

13 ilde operasyon: 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı alındı.

 

Kaynak: DHA
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