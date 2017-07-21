Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı alındı.Kaynak: DHA
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