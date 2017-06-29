Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 7 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuşun, silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edildi.



Zanlılar hakkında 9 ilde eş zamanlı olarak arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.



Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.