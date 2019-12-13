13 yıllık kumpas yine bitmedi

13 yıldır devam eden Atabeyler kumpas davası 2020 yılına kaldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 25 Mart'a ertelendi.

Eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Murat Eren hakkında açılan dava için 15 Temmuz kalkışması sonrası yeniden yargılama kararı verildi. 28 Mart 2018'de ise ilk duruşma görüldü. Ancak ilk duruşmada beraat beklenirken dava daha sonra 4 kez ertelendi.

Mahkeme heyeti, 24 Eylül'deki duruşmayı Murat Eren'i kapatılan Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılayan hakimler hakkında bilgi toplamak için ertelemişti. 25 Aralık'taki duruşmayı erteme gerekçesi de benzer bir nedene dayandı.

Mahkeme heyeti bu kez Murat Eren'i kapatılan askeri mahkemede yargılayan hakimler hakkında bilgi toplanılmasını istedi. Bu kapsamda ilgili kişiler hakkında FETÖ soruşturması olup olmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına yazı gönderilmesi kararı alındı.

Son gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendiren Eren'in avukatı Muhammed Sarıkaya, mahkemenin bilgileri toplu olarak değil de tek tek istemesine tepki gösterdi.

ulusal.com.tr

