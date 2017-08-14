Muğla'da korku yaratan depremler olmaya devam ediyor. Milas ilçesinde saat 14.25'te yerin 1 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Bodrum'da da kısmen hissedildi. Ölüdeniz açıklarında saat 17.27'de 3,5 büyüküğünde deprem meydana geldi

Muğla sallanmaya devam ediyor.



Son günlerde çok sayıda depremin olduğu Muğla'da bugün de depremler devam etti.



Bugün saat 14.25'te deprem oldu.



Yerin 1 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu açıklandı.



ÖLÜDENİZ'DE DEPREM



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla Ölüdeniz açıklarında saat 17.27'de 3,5 büyüküğünde deprem meydana geldi.



Depremlerin sürdüğü Muğla'da halk panik ve korku içinde.



BUNDAN SONRA NE OLACAK?



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, art arda depremlerin olduğu Bodrum ile ilgili 'Bundan sonra ne olacak?' sorusunu şu şekilde yanıtladı:



1-Bodrum-Gökova depremlerinin ortalama sayısı azalmaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde 200 dolayında olan toplam deprem sayısı bu gün Gökova Körfezinde 113 depreme düşmüştür.



2-Tetiklenen alanlarda özellikle Bahçeyakası dolayında artçı depremler devam edecektir. Sayı bir miktar artabilir. Bahçeyakası dışında bu alana yakın olan ve tetiklenen Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu faylarda artçı depremler büyüklük olarak değil ama sayıca artabilir.



3-Bahçeyakası depremleri daha kuzeydeki fayları tetikleyebilir.



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