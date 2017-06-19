"Kontrollü darbe" iddialarına dayanak gösterilen Özel Kuvvetler Komutanlığındaki 14 Temmuz toplantısıyla ilgili Genelkurmay ve MİT kaynaklarından açıklamalar geldi. İddialara göre, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanının mezuniyet törenine ilk kez katılmadığı, tören sonrası yapılan toplantının önceden planlandığı, yoğunluk nedeniyle de o güne denk geldiği belirtildi.

CHP'nin 'kontrollü darbe' iddiasına dayanak sağladığı 14 Temmuz toplantısına ilişkin Genelkurmay ve MİT kaynaklarından yanıt geldi.



Toplantıya MİT yetkililerinin katılmasının rutin olduğunu belirten kaynaklar, törene kursiyerlerin ailelerinin de katıldığını ifade etti.



MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanının ilk olarak 11 Mart 2016 yılında yapılan törene de katıldığını kaydeden kaynaklar, CHP'nin "MİT Müsteşarı ilk kez katılıyor" iddiasının da çürüdüğünü söyledi.



Milliyet gazetesine konuşan kaynaklar, 14 Temmuz’daki törenin YAŞ Toplantı tarihine yakın olması nedeniyle tören sonrasında bir çalışma yapılması için MİT Müsteşarı ile önceden mutabık kalındığını da açıkladı.



"KONTROLLÜ DARBE İDDİALARINA YANIT: Törenden sonra yapılan toplantıya MİT Müsteşarı, ilgili Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı ve bir Uzman Memur katılmıştır. Genelkurmay Başkanı, önceki bilgilere ilaveten MİT tarafından elde edilen mevcut son bilgiler ışığında, YAŞ’ta görüşülecek personelin durumu hakkında bilgilendirilmiştir. Değerlendirmeye alınan personel sayısının çokluğu nedeniyle çalışma uzun sürmüştür. Çalışma bahçede yapılmış ve o süre zarfında orada bulunan birçok personelin gözleri önünde cereyan etmiştir. Çalışmanın bir şekilde hain darbe girişimi ile ilişkilendirilmesi mesnetsiz ve gerçeklere tamamen aykırıdır."



Kaynaklar, toplantının neden uzun sürdüğünü de aktardı.



Buna göre zirvede, İzmir Başsavcılığı’nın, FETÖ'cü 142 komutanla ilgili tespitlerini Genelkurmay ve hükümet ile paylaşması nedeniyle, bu isimlerin YAŞ’ta temizlenmesinin netleştiğini, bu nedenle görülmemiş detayda bir çalışma yapıldığı belirtildi.



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