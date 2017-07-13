Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.



Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların gece saatlerinde rahat ulaşım imkanına kavuşması için Marmaray'da bazı tedbirlerin alındığını söyledi.



Vatandaşların 15 Temmuz 2017'de 06.00'dan 17 Temmuz 2017 saat 06.00’ya kadar Marmaray’da ücretsiz seyahat edebileceklerini belirten Arslan, "16-17 Temmuz'da gece saat 00.00'dan sabah saat 06.00’a kadar da Marmaray trenleri her yarım saatte bir hizmet verecek." diye konuştu.

Arslan, Marmaray seferlerinin gece gündüz aralıksız süreceğini vurguladı.