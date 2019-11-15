15 Kasım 2019 Cuma bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bekçilik sözlü sınav sonuç sorgulama ekranı girişi

Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' bu soru geçtiğimiz haftalarda bekçilik sınavına giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

"8 Kasım 2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarımız olan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvurularda, "şehit veya vazife malulü eş veya çocukları" tanımının kapsamı genişletilerek Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındakilerin eş veya çocukları da dahil edilmiştir."

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