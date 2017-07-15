Bugün 15 Temmuz. 1 yıl önce tam da işte bugün devlet içine yerleşen Fetullahçı gladyo kanlı bir kalkışmanın düğmesine bastı. Brüksel’deki NATO karargâhından yönetilen Fetullahçı askerler, tanklarla, uçaklarla Türk milletine bomba yağdırdı. Devletin kritik kurumları hatta Gazi Meclis bile bombaların hedefi oldu. Türk ordusu ve Türk milleti 21 saat gladyoyla göğüs göğüse çarpıştı ve kanlı geceden zaferle çıktı.

Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en kanlı gecesini yaşadı. Köprüler kapatıldı, halka ateş açıldı, hatta Gazi Meclis ilk kez savaş uçaklarıyla bombalandı.



Türk milleti darbeyi İstanbul'daki iki boğaz köprüsünün tek yönlü trafiğe kapatılmasıyla öğrendi. Tanklar, yolu kesmiş askerler köprüde dizilmişti. Önce ne olduğu anlaşılmadı ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fetullahçı gladyo, Amerikancı darbenin düğmesine basmıştı.



İstanbul'da köprüler tutulurken Ankara'da da hareketlilik başlamıştı.



Saat 21.22... İlk olarak Genelkurmay karargahı basıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli darbeci askerler karargaha tam teçhizatlı ve silahlı olarak girdi. Amaç, darbeyi karargahtan yönetip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmekti. Orgeneral Akar'a darbe bildirisi imzalatılmaya çalışıldı. Ancak Akar, bütün baskılara darbecilerin talebini reddetti.



Saat 21.30... Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ne "Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinden silah sesi duyulduğu" yönünde bir bilgi gitti. İhbar üzerine Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Kontrol Merkezi yetkilileri arandı. Ancak "Ani müdahale mangaları tarafından tatbikat yapılıyor" yanıtı verildi.



Saat 22.00... Darbecilerin kullandığı F-16'lar Meclis, Genelkurmay Karargahı, Çankaya Köşkü, Emniyet Binası gibi kritik kurumların üzerinde alçak uçuş yapıyordu. Televizyonlar canlı yayına girmiş ve İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nin bir grup asker tarafından kapatıldığı bilgisini veriyordu. Ankara'daki MİT binasında çatışmalar yaşanıyordu.



Olayın bir "tatbikat" değil "darbe girişimi" olduğu tezi güçlenmeye başladı. Başbakanlık bünyesinde yeni bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Havadan ve karadan tüm saldırılara karşı silahlı müdahale talimatı verildi.



Saat 23.00... Darbeci askerler, helikopterlerle İstanbul Kadıköy'deki Moda Deniz Kulübü’nün bahçesine havadan ateş açarak indi. O sırada kulüpte Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü vardı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Orgeneral Mehmet Şanver dahil bütün üst düzey komutanlar rehin alındı.



Saat 23.03... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar genelkurmay karargahından Akıncı Üssü'ne götürüldü.



Saat 23.08... F-16'lar Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladı. 42 polis o bombardımanda şehit oldu.



Saat 23.45... Bir grup darbeci TRT’ye silahlarla girdi. TRT’de darbe bildirisi okutuldu. "Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır." denilerek uluslarası merkezlere mesaj verildi.



Saat 23.48... Vatan Partisi, girişimin bir Fetullahçı kalkışma olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı ve "Türk milleti bastıracaktır" ifadelerini kullandı. Vatan Partisi yöneticileri peş peşe halkı kalkışmaya karşı uyardı.



Artık saat 24'ü geçmişti. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecenin ilk dakikalarında saa 00.30... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CNN Türk yayınına bağlandı. Erdoğan, darbeye karşı halkı meydanlara çağırdı.



Saat 01,59'da bu kez Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önce Kanal A yayınından, sonra da Ulusal Kanal'dan Türk milletine seslendi.



Halk darbeye karşı meydanlara indi. Devlet kurumlarının önü Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar tarafından doldu taştı. Halk, üzerine yağan mermilere ve bombalara rağmen meydanlardan ayrılmadı.



Darbecilerin kışlalardan çıkardığı tanklar yolları kesmiş, namlular Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne doğru çevrilmişti. Tanklar, insanları eze eze ilerliyordu. Yaralananlar vatandaşlara olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yardım ediliyor ancak kimse evine dönmüyordu.



Saat 02.15... Boğaziçi Köprüsü’nü kapatan darbeciler Türk bayraklarıyla meydanlara inen halka tanklarla ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı.



Saat 02.22... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye çalışan üçü rütbeli 13 darbeci asker gözaltına alındı. Daha sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı bir açıklama yaparak 1 üstteğmen, 1 astsubay, 7 askerin gözaltına alındığını ve 3 tankın da ele geçirildiğini duyurdu. Darbecilerin direnci kırılmaya başladı. Devlet kurumlarını ele geçiren derbeciler peş peşe teslim oldu.



Saat 02.32... Meclis'e bomba atıldığı haberi geldi. İkinci ve üçüncü bomba da peş peşe saat 03.20'de atıldı. Külliye çevresi helikopterle tarandı. 2 vatandaşımız yaralandı.



Saat 03.30... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otel basıldı. Erdoğan otelden baskından önce ayrılmıştı. 23 kişilik MAK timi, Erdoğan'ın koruma polisleriyle çatıştı. 5 polis yaralandı.



Saat 03.40... Ankara Emniyet Müdürlüğü, savaş uçağı ve helikopter tarafından vuruldu.



Saat 05:00... Polis Genelkurmay binasını çevreledi. Darbeci askerlere "Teslim olun" çağrısı yaptı.



Saat 05.45... Harbiye’deki TRT İstanbul Radyosu’nda bulunan yaklaşık 10 asker teslim oldu.



Saat 06:10... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınları iki F-16 tarafından bombalandı. 2 vatandaş hayatını kaybetti. Külliye önünde toplanan vatandaşlara helikopterlerden ateş açıldı.



Saat 06.50... Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı atadı.



16 Temmuz saat 10.30... Genelkurmay Başkan Vekili Orgenaral Ümit Dündar 16 Temmuz sabahı darbe girişimin bastırıldığını bir açıklamayla duyurdu.



16 Temmuz saat 10.39... Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın sağ kurtarıldığını ve Çankaya’da kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı. Akar, Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan bir askeri helikopterle Çankaya'daki kriz merkezine gitti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı gecesinin yaşandığı o gün asker, polis ve sivil olmak üzere toplam 248 şehit verdik. Mermilerin ve bombaların hedefi olan Ççok sayıda kişi yaralandı. Darbeye katılan 2 bin 839 asker gözaltına alındı.



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