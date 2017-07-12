Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz anmaları kapsamında hazırladığı afişlerde kullanılan bir askerin fotoğrafı tartışma yarattı. TSK'nın aşağılandığı gerekçesiyle tepki çeken afişlerde, 1991 körfez savaşı sırasında çekilmiş bir fotoğraf yer alıyor.

Bu afiş, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz anmaları kapsamında hazırlanan afişlerden bir tanesi. Fotoğrafta, bir askerin ellerini başının arasına alarak ağladığı görülüyor.





Bu ise 1991 Körfez Savaşı sırasında çekilen bir fotoğraf. David C. Turnley tarafından çekilen fotoğraf, yılın basın fotoğrafı ödülünü almış.







Cumhurbaşkanlığının hazırladığı afişler "TSK’nın aşağılandığı" gerekçesiyle tepki çekerken, afişte kullanılan bir asker fotoğrafı başka bir tartışmayı başlattı.



Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı afişte kullanılan asker fotoğrafının 1991'de Körfez savaşı sırasında çekilmiş olduğu ortaya çıktı.







Savaş sırasında Ken Kozakiewicz adlı asker, "dost ateşi" ile ölen arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra ağladığı anda fotoğraf çekiliyor.







Cumhurbaşkanlığı'nın kullandığı görseldeki fotoğraftaki askerin ise yine Ken Kozakiewicz olduğu görülüyor.



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