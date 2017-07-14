Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıldönümünde hazırladığı skandal afişlere yurt genelinde tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıldönümünde hazırladığı skandal afişlere yurt genelinde tepki yağıyor.







Protesto edilen yerlerden biri de Tekirdağ oldu. Vatan Partisi Şarköy İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği protestoda skandal afişin olduğu reklam panosuna Türk Bayrağı asıldı.







Vatan Partisi Şarköy İlçe Başkanlığı'ndan Şarköy Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda şöyle denildi:







"İlçemizde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili afişlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (Ordumuz) itibarsızlaştırmaktadır. Bu onur zedeleyici afişlerin kaldırılmasını bilgilerinize arz ederiz. Vatan Partisi Şarköy İlçe Başkanı Faik Ahmet Şener"







ulusal.com.tr