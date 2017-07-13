"Cumhurbaşkanlığı" logosuyla bilbordlara asılan 15 Temmuz afişlerine tepkiler büyüyor. Emekli askerler, afişlerin savaşan Mehmetçiği yıprattığı görüşünde.
Ulusal Kanal yayınında konuşan ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Aslantaş'a göre afişler FETÖ'nün rolünün üstünü de örtüyor.
Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek afişlerin "ordu ile millet arasındaki bağı koparmaya hizmet ettiğini" söyledi.
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal darbeyi bastırmada en büyük rolü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oynadığını belirtti.
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş da tepkisini sert bir biçimde dile getirdi.
"AFİŞLERDE FETÖ YOK: Hazırlanan afişler en kısa zamanda toplatılmalıdır. Bu tür afişlerle 15 Temmuz’u anmak FETÖ ile mücadeleye zarar verir. TSK’nın da moralini bozar, yıpratır. Bu şekilde afişlerle görev yapanları yıpratmaya hakkınız yok! FETÖ’ye karşı ordu içinde mücadele edenler olmasaydı 15 Temmuz gerçekleşmişti. Bunu unutmamak lazım. Bugün o üniformayı giyerek FETÖ’ye karşı mücadele eden askerimiz var. Ancak hazırlanan afişlere baktığımızda FETÖ yok. FETÖ-ABD-CIA’ya afişlerde yer vermezseniz bu olayın arkasındaki güçleri ortaya çıkaramazsınız. FETÖ ile mücadele edemezsiniz."
15 Temmuz gecesi İstanbul Beykoz’daki evinin bulunduğu sokağa giren askerleri kışlalarına dönmeleri için ikna etmeye çalışan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da konuyla ilgili konuştu. Yauvz, afişlerin 15 Temmuz’un ruhuna da zarar verdiğini vurguladı.
Emekli Orgeneral Necati Özgen, "Türk ordusunu rencide edecek, itibarını sarsacak her türlü hareket ve girişimden kaçınılmalıdır." dedi, Türkiye'nin çevresindeki savaşlara dikkat çekti. özgen "Türk ordusu olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olmaz." ifadelerini kullandı.
Koramiral Can Erenoğlu, hazırlanan afişlerle bütün askerler darbecidir izleniminin ortaya çıktığını söyledi.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanlığı logosuyla hazırlanan 15 Temmuz afişlerine tepki yağıyor. Emekli askerlere göre afişlerde Türk askerinin küçük düşürülmesi ordu ile millet arasındaki bağı koparmaya hizmet eder.
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