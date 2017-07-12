Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Erdoğan'dan OHAL açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

15 Temmuz afişlerine tepki gösterdi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yayımladığı bir mesajda, "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.

15 Temmuz afişlerine tepki gösterdi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden yayımladığı bir mesajda, "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #15 temmuz #afiş #meral akşener
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Amiral Soner Polat yazdı: Afganistan mı, Katar mı?
Sonraki Haber
Dünyanın en hareketlileri Hong Konglular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.