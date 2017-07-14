Fetö'cü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimleri, Ankara'da yaşatılacak. Şehitler için 120 dönümlük alana 6 bin 249 adet ağaç dikildi. Darbe girişiminde şehit olanların isimleri tek tek ağaçlara asıldı.

Önce ağaçlar dikildi, ardından şehitlerin künyeleri tek tek ağaçlara asıldı.



Ankara Etimesgut Belediyesi, 15 temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için 120 dönümlük alana 6 bin 249 adet ağaç dikti.



15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin isimlerinin yazılı olduğu künyeler asıldı.



Tüm yurtta ise demokrasi nöbetleri sürüyor. Adapazarı'nda nöbetin 3. gününde vatandaşlar Türk bayraklarıyla meydanlardaydı.



Şehit Jandarma Çavuş Birol Elmas'ın Annesi Müzeyyen Elmas ve Şehit polis memuru Serdar Gökbayrak'ın kayınbiraderi Yusuf Dayan'a Türk bayrağı hediye edildi.



15 Temmuz Şehitleri için Kocaeli Başiskale Belediyesi'de harekete geçti. Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 temmuz Şehitler Parkı yaptı.



Parkta, darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananları anlatmak amacıyla köprü inşa edildi. Köprünün üzerine tank maketi konularak, darbeye direnen vatandaşların heykelleri bulunuyor. Darbe gecesi bombalanan TBMM binasının maketi de parktaki yerini aldı.



Darbeye direnen Şerife Boz'un kamyonu da parkta bulunuyor.



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