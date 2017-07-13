FETÖ üyelerinin, hain darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığını bombalama görüntüleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Emniyet Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığını bombalama görüntüleri ortaya çıktı.



FETÖ'cü hainler, darbe girişimi sırasında Ankara'da birçok noktayı F-16'lardan attıkları bombalarla vurdu.



Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı da vurulan yerlerden birisiydi.



AA muhabiri, Başkanlığın vurulma anlarına ilişkin kamera kayıtlarına ulaştı.



Görüntülere göre, Havacılık Dairesi Başkanlığı saat 23.08'de FETÖ'cü hainlerin kullandığı F-16'dan atılan bombanın hedefi oluyor.



Başkanlığın pistine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda ise bir helikopter ve yakıt tankeri isabet alarak alevler içinde kalırken, havacı teknisyen polis memurları ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, Mehmet Demir, Yasin Bahadır Yüce, Murat Alkan, Yunus Uğur ve Ferhat Koç şehit olmuştu.



Görüntülerde görülen Özel Harekat Daire Başkanlığı yerleşkesindeki Şehitler Camisi'nde görevli imam Mustafa Yaman, özel harekatı hedef alan saldırıda, 38'i özel harekat polisi, 3'ü geçici görevli emniyet personeli, 1'i Polis Akademisinde görevli özel harekat polisi, 1'i istifa eden ancak desteğe gelen özel harekat polisi ile birlikte şehit olmuştu.



Öte yandan, şehitlerin resimlerinin yer aldığı ve üzerinde saldırı saati ile "Demokrasi şehitleri, unutmayacağız" yazılı pankartlar da başkanlığın çeşitli yerlerine asıldı.