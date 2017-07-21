Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Türkiye'deki mobil operatörlerin kullanıcılarına tanımladıkları hediye paketlerin de etkisiyle 15 Temmuz Cumartesi Türkiye'de iletişim trafiği büyük artış kaydetti.

Mobil operatörler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında abonelerine hediye paketler tanımlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne katkı sağladı.



Tanımlanan hediye paketlerin de etkisiyle iletişim trafiğinin diğer günlere göre katlandığı 15 Temmuz'da, kullanıcılar, günün anlam ve önemine destek amacıyla başta video olmak üzere çok sayıda sosyal medya paylaşımında bulundu.



Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanımladıkları hediyelerle, gösterdiği kahramanlıkla darbeyi engelleyen Türk halkına iletişim desteği sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Dursun, demokrasi mücadelesinde iletişimin oynadığı önemli role istinaden ilk etapta 15 Temmuz'da geçerli olmak üzere tüm mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 1.000 dakika hediye ettiklerini, ayrıca faturalı mobil müşterilere ek olarak gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri yurt içi her yöne geçerli 5000 SMS sunduklarını anlatarak ev ve iş telefonu müşterilerinde konuşma hakkından yararlandıklarını belirtti.



Dursun, şunları kaydetti:



"Verdiğimiz bu iletişim desteği, halkımızda karşılık buldu ve tam da hedeflediğimiz üzere Türkiye 15 Temmuz gününü iletişim içerisinde kalarak geçirdi. Elde ettiğimiz rakamlar, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. 15 Temmuz günü, ses trafiğinde bir önceki haftanın aynı gününe kıyasla yüzde 22 oranında artış gerçekleşerek 40 milyon dakika ek trafik oluştu. SMS iletişiminde ise 15 Temmuz'da 3 milyon ek SMS trafiği oluştuğunu gördük.

"Ankesörlü telefonlardan yüzde 40 daha fazla şehirler arası arama yapıldı"



Dursun, şöyle devam etti:



"Ayrıca, ankesörlü telefonlardan cep telefonlarına yapılan aramaların ilk 2 dakikası ücretsiz oldu. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bu iletişim desteğinin sonucunda, 15 Temmuz'da ankesörlü telefonlardan bir önceki haftaya göre şehir içi arama oranı yüzde 35, şehirler arası arama oranı yüzde 40, GSM arama oranı ise yüzde 16 artış gösterdi. 15 Temmuz'da ev ve iş telefonu müşterilerimize kendi aralarında görüşebilecekleri şebeke içi sınırsız dakika hediye ettik. Bu kapsamda, Türk Telekom ev ve iş telefonu müşterileri, 15 Temmuz günü 6,3 milyon dakika ücretsiz konuştular."



"Kullanımı en fazla artan sosyal medya uygulaması YouTube oldu"



Süel, abonelerin, 15 Temmuz'da sosyal medyayı aktif olarak kullanarak hem 15 Temmuz paylaşımları yaptığını hem de diğer kullanıcıların 15 Temmuz paylaşımlarını takip ettiğini, bu kapsamda, Vodafone aboneleri arasında yüzde 66 ile geçen haftalara göre kullanımı en fazla artan sosyal medya uygulamasının YouTube olduğunu belirterek, tüm bu sonuçların, abonelerinin 15 Temmuz'u sürekli iletişim halinde geçirdiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

