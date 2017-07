FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirlerini her gün ziyaret eden Ekici çifti, öz çocukları gibi gördükleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyorlar.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirlerini her gün ziyaret eden Hafize-Muammer Ekici çifti, öz çocukları gibi gördükleri şüheda için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyorlar.



Ekici çifti, 15 Temmuz gecesi kızlarından gelen telefonla darbe girişiminden haberdar oldu. Türkiye ve İslam alemi için sokağa çıkma kararı alan çift, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) önüne gitti.



Hafize ve Muammer Ekici, o gece yaşananları AA muhabirine anlattı.



MİT yerleşkesinin çevresine vardıklarında çok az sayıda sivil olduğunu, daha çok polislerin bulunduğunu dile getiren 64 yaşındaki Hafize Ekici, genç yaştaki polislerin darbe girişimine karşı mücadele verdiğini ifade etti.



Gençlerin "Teyzecim, sen çekil, sana bir şey olmasın." diyerek kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığını söyleyen Ekici, "Ben de onlara, 'Siz çekilin ben hedef olayım. Sizin yerinize hayatımı ben feda edeyim. Siz çok gençsiniz. Siz yaşayın ki bizi kurtarın. Ben hayatta kalsam kimi kurtaracağım.' dedim. O anda bazıları bana sarılıp, ağlamaya başladılar." sözleriyle yaşadıklarını aktardı.



MİT çevresindeki çatışmalara şahitlik eden Ekici, şehit ve gazi olanları gördüklerini ve o anları unutamadığını belirtti. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı mücadele için sokağa çıkan ve şehit olanların her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayan Ekici, sözlerine şöyle devam etti:



"Burada yatan şehitlerimiz, öz çocuklarımız olmamasına rağmen her gün eşimle beraber mezarlığa geliyoruz. Onlara Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyoruz. Şehitlerimiz sayesinde Türkiye'miz kurtuldu. Onlara borcumuzu böyle ödemek istiyoruz. Öyle bir kara gece yine yaşansa yine dışarı çıkarız. Canımızı feda etmek için her daim hazırız. Bu yıl 15 Temmuz'da da nöbete devam. İdamı getirsinler. Şehitlerin annesi olmadığım halde benim içim 365 gündür yanıyor. Onların annesini düşünün bir de..."



"MİT'e kurşunlar yarım metre yanımızdan geçti"



Muammer Ekici de 15 Temmuz gecesi evlerinde olduklarını ve darbe girişimini öğrendikleri ilk anda ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. MİT'in çevresinde bazı kişilerin provokatörlük yapmaya çalıştığını dile getiren Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bize, 'Burada ne işiniz var? Gidin evinizde oturun. Yaşlısınız burada durmayın, evinize gidin.' diyenler oldu. Eşim de onlara, 'Benim torunum yaşındaki çocuklarımız burada şehit olacak, biz de evimize gidip yatacak mıyız?' dedi. Onlar da eşime cevap veremedi. MİT'e kurşunlar yarım metre yanımızdan geçti. Şehit ve gazi olanları gördük. İçimiz parça parça oldu. Çok duygusal anlardı. Allah'ım bir daha devletimize ve milletimize bu acıyı bir daha yaşatmasın. Hainler en kısa zamanda cezalarını bulsunlar."



