FETÖ'nün darbe girişiminde, Haymana Emniyet Müdürlüğündeki silah depolarını kapatarak darbecilerle mücadele etmek isteyen polisleri engellemeye çalışan 3 eski emniyet mensubu hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen eski İlçe Emniyet Müdürü Serdal Bilgin, eski Başkomiser Eyüp Sami Duran ve eski Komiser Tuncay Avcı hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 7 eski polisin yargılandığı davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Eyüp Sami Duran, Serdal Bilgin, Hacı Ülger, İhsan Taha Demirci, Talip Çolak ve Tuncay Avcı ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Mahkeme Başkanı Oğuz Dik; sanıklar Ülger, Demirci, Bilgin, Çolak ve davanın firari sanığı Duman'ın FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıklarına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının dava dosyasına eklendiğini söyledi.



Duruşmada sanıklara ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Nurettin Cenikli, sanık eski polislerin, FETÖ yöneticilerinin "polislerin darbeci askerlere yardımcı olması" yönündeki talimatlarına uygun davrandıklarını, sanıklar eski emniyet müdürleri Serdal Bilgin, Eyüp Sami Duran ve Tuncay Avcı'nın da FETÖ yöneticilerinin talimatlarıyla her zaman açık bulunan silah dolabını kilitlediklerini savundu.



Sanıkların darbeyi önlemek için çaba gösteren karakoldaki diğer polislerin silah almalarını engelledikleri, darbe girişimi sırasındaki hal ve tavırlarıyla ve Ankara Emniyet Müdürü'nün 2010 koduyla darbecilere direnilmesine yönelik telsiz talimatını alaycı tavırlarla hiçe saydıklarının tanık beyanlarıyla sabit olduğunu ifade eden Cumhuriyet Savcısı Cenikli, sanıklardan Hacı Ülger, Serdal Bilgin, Talip Çolak, İhsan Taha Demirci ve Seyid Ahmet Duman'ın ByLock kullanıcısı olduklarının da tespit edildiğini kaydetti.



Cumhuriyet Savcısı Cenikli, sanıklar Bilgin, Duran ve Avcı’nın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını talep etti.



Sanıklar İhsan Taha Demirci, Hacı Ülger ve Talip Çolak'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmalarını, davanın firari sanığı Seyit Ahmet Duman'ın da dosyasının ayrılmasını mütalaa eden Cumhuriyet Savcısı Cenikli, sanıklar için talep edilen cezalar dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamını istedi.



Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.



Duruşmaya verilen kısa aranın ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Dik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına yazı yazılarak, ByLock kullandığı tespit edilen sanıklara ait telefon numaralarının internet veri trafiğinin istenmesine, sanıkların HTS kayıtlarının analizlerinin istenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianame



Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65. Hükümet'in "mağdur" olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli polisler Eyüp Sami Duran, Hacı Ülger, İhsan Taha Demirci, Serdal Bilgin, Talip Çolak, Tuncay Avcı ve Seyit Ahmet Duman, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanıyor. Şüphelilerden 6'sı tutuklu, eski komiser yardımcısı firari Seyit Ahmet Duman hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan ve sivil bağlantıları da bulunan FETÖ/PDY mensupları tarafından, mevcut anayasal düzenin değiştirilmesi, seçilmiş meşru Meclisin lağvedilmesi, seçimle gelmiş meşru 65. Hükümet'in devrilmesi, halkın oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanının öldürülmesi amacıyla darbeye teşebbüs eyleminde bulunulduğu anlatılan iddianamede, çok sayıda rütbeli rütbesiz askerin yanı sıra çeşitli emniyet görevlileri ve sivil unsurlarında katıldığı bu kalkışmaya, dosya kapsamında şüpheli olarak yer alan şahısların da çeşitli eylemleriyle dahil oldukları ifade ediliyor.



İddianamede, silah dolabını kilitlenerek, uzun namlulu silah ve çelik yelek dağıtılmasının engellendiği, dağıtılan uzun namlulu silahların da toplatıldığı, bu şekilde oluşabilecek bir asker saldırısına karşı direnmelerinin engellenmeye çalışıldığı, şüphelilerin darbe eylemine iştirak ettiklerinin belirlendiği kaydediliyor.