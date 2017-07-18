Gaziantep'te FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde emri altındaki polislere "Askerlere direnmeyin" talimatı verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski komiser, 15 yıl hapse mahkum edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde emri altındaki polislere "Askerlere direnmeyin" talimatı verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski komiser, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya dönemin Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili eski komiser tutuklu sanık Murat Göğebakan ile avukatı katıldı.



Kimlik tespitinin ardından söz alan Göğebakan, 15 Temmuz gecesine ilişkin atılı suçlamaları reddederek, "Askere mukavemet etmeyin, cümlesi kullanmadım. En fazla örgüt üyeliğinden suçlanabilirim. Evimde oturduğum sırada darbeye nasıl teşebbüs edebilirim?" dedi.



Sanık, iki cihazda örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönündeki raporun da delil sayılamayacağını savundu.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve personeline 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23.30 sularında "askere direnilmemesi" konusunda talimat verdiğini söyledi.



Aksoy, sanığın bu eylemiyle "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna iştirak ettiğinin kesinleştiğini kaydetti

Mahkeme heyeti, sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan TCK'nin ilgili maddeleri gereği 15 yıl hapis cezası verdi.



Heyet, hafifletici bir sebep bulunmadığından indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.