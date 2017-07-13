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15 Temmuz fotoğrafı anıta dönüştürüldü

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesince 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bir tankı durduran vatandaşları gösteren bir fotoğraftan esinlenilerek "15 Temmuz Demokrasi Anıtı" yaptırıldı

15 Temmuz fotoğrafı anıta dönüştürüldü

Polyesterden inşa edilen ve darbe girişiminin yıl dönümünde açılması planlanan anıt ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve bir tankı durduran vatandaşların olduğu fotoğraftan etkilenerek, "15 Temmuz anıtı" yaptırmaya karar verdiğini anlatan Subaşıoğlu, "Heykelde darbe gecesi yaşananlar anlatılmaya çalışıldı. Tank üzerinde darbe gecesinde sokağa çıkanları temsilen 9 insan figürü yer alıyor. Türkiye'deki her meslekten insanı sembolize etmeye çalıştık. Tankın alt tarafına yatarak darbeyi durduran kişi sembolü ise darbeyi durduran halkı temsil ediyor." dedi.




Subaşıoğlu, 15 Temmuz'un yılı nedeniyle anma programları yapacaklarını ve anıtın 15 Temmuz gecesinde açılacağını bildirdi.
Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm Türkiye ile beraber Denizli'de de kutlayacaklarını belirten Subaşıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anıt burada bulunduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye'de demokrasinin vazgeçilmezliği inşallah temsil edilecek. Buraya ziyaret eden çocuklarımızın Mili Birlik ve Demokrasi Günü'ne sahip çıkacak bir mekan olacak. Fikir anlamında 6 aydır bu çalışmamız devam ediyordu. 6 ay içerisinde olgunlaşan bir anıt heykel oldu bizim için. Şimdi bunu dışarıdan baktığımızda sadece bir tank olarak görebilirsiniz ama aslında burada duygu anlamında milletin kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu ordusunun elindeki tankların millete karşı kullanılamayacağı bakımından çok önemli bir göstergesi olması açısından bu anıt çok özeldir. Açıkçası bizler de bu anıtı gördüğümüz zaman hep iktidarın kaynağının millet olduğu konusundaki düşüncemizi, duygumuzu ve inancımızı tekrar tazeliyoruz. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bu meydandaki anıtın aslında demokrasiye sahip çıkılması anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu vatandaşlarımız bize söylüyorlar."


Kaynak: AA
Etiketler; #15 temmuz demokrasi anıtı #fetö #denizli #merkezefendi
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