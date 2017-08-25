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15 Temmuz İBB iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işgal girişimine yönelik hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 14 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili 50 sanığın yargılanmasına 27 Kasım'da başlanacak

15 Temmuz İBB iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz Amerikancı darbe girşimi sırasında sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biriydi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 14 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, ilk duruşma 27 Kasım'a verildi. 

Dava Silivri'de İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek. Biri albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, 2'si uzman çavuş ve 42'si er olan toplam 50 tutuklu sanık yargılanacak. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut, ateş emri verdiği belirtiliyor. 

Sanıklar, terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ile suçlanıyor. 50 sanık hakkında ayrı ayrı suçlardan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #ibb
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