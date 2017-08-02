Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik, "Darbe girişimi sırasında İstanbul’daki Kartaltepe Kışlası’nın komutanı olan ve darbecilerle girdiği çatışmada yedi kurşunla yaralanan Piyade Albay Davut Ala’nın bugünkü Yüksek Askeri Şura toplantısında tuğgeneralliğe yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor" diye yazdı.

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Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik'in '15 Temmuz kahramanı generalliğe terfi ediyor' başlıklı yazısı şu şekilde:



Darbe girişimi sırasında



“Çıkan çatışmada vurulup kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bir parmağım koptu. Karaciğerimin yarısı gitti. Diyaframım delinmiş. Kaburgamın bir bölümü yok, bir bölümü kırık. Sol dizimde, ayağımda üç mermi var. Sağ tarafım tamamen paramparça olmuş. 10 gün yoğun bakımda kaldım.”

Bu cümleler, Piyade Albay Davut Ala’nın tam bir yıl önce, 3 Ağustos 2016 tarihinde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalardan.



Ala, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, İstanbul’da Kartaltepe Kışlası komutanıydı ve darbecilerle girdiği çatışmada yedi kurşunla yaralandı.



Albay Ala’nın bugün toplanan Yüksek Askeri Şura’da, generalliğe terfi eden ilk 15 Temmuz Gazisi olması bekleniyor.



Bugün yapılacak 2017 Yaz Şurası’ndan çıkacak kararlar ile ilgili birden çok tevatür var kulislerde.



Komuta kademesinin tam kadro bir yıl daha göreve devam edeceği yönündeki söylenti bunlardan biri.



Diğer iki rivayetin biri sadece Hava, öteki ise sadece Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın emekli olacağı yönünde.



Jandarma Genel Komutanlığı’na, kadrosu Kara Kuvvetleri’nde olan bir orgeneral atanması geleneğinin son bulacağı ve Jandarma’dan bir korgeneralin komutan olacağı senaryosu da yine gündemde ama kimse kesin bir şey söyleyemiyor.



Kulislerde kim hangi senaryoya itibar ederse etsin, herkesin birleştiği nokta; son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği.



TSK’nın zirvesiyle ilgili konuşulanlar bir tarafa, bu







Yazının başında belirttiğim gibi bu yıl ilk kez bir 15 Temmuz Gazisi generalliğe terfi edecek.



Kurmay olmayan, sınıftan bir albay; uzuv kaybı olan Gazi Piyade Albay Davut Ala’nın tuğgeneralliğe yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



15 Temmuz gecesi darbecilerle girdiği çatışmada yaşadıklarını Ala’nın ağzından yazının başında aktarmıştım.



Albay Ala, Anadolu Ajansı’na 3 Ağustos 2016’da yaptığı o açıklamada şunları da söylüyordu:



“Cumhurbaşkanımız gece 02 gibi beni aradı. Geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız önce Allah’a sonra millete ve bize güvensin. Memleketle, o gece ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili benimle sohbet etti. Zaten dünürü ve damadı Selçuk Bayraktar da gelmişti. Kendisinden Allah razı olsun. Bu Haşhaşiler her yere sızmış durumda. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun ve yardımcısı olsun. Şu ortamda kimin ne olduğu belli değil. Kendisine dikkat etsin. Allah’a emanet olsun. Çok yerde çalıştım. Gerçek Türk askeri bizleriz. Benim, milletimiz ve vatanımız için parmağım, ciğerim, vücudumun her yeri, hatta canım feda olsun ancak şunu unutmasınlar, askerine düşman olan düşmanının askeri olur. Bu günler askeri kötüleme zamanı değil, aksine askerin daha çok sevilme ve güvenilme zamanıdır. Biz milletimizin bize emanet ettiği üniformanın şerefini korumaya çalıştık. Bir milletimiz için varız.”



Kararları MSB açıklayacak



Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Ankara’da, Çankaya Başbakanlık Köşkü’nde toplanıyor.



Geçen sene, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemeyle artık çoğunluğu sivil üyelerden oluşan Şura’da Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarındaki general ve amiraller ile terfi sırasında olan albaylar hakkındaki kararlar imza altına alınacak.



Toplantı, geçmişteki gibi üç gün değil, sadece yaklaşık iki saat sürecek. YAŞ üyelerinin imzalarının tamamlanmasının ardından, liste, kararlara resmiyet kazandıracak onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.



Kararlar bugün öğleden sonra, ilk defa Genelkurmay Başkanlığı değil Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak.



Şuraya giren isimler dün İstanbul’da son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından masaya yatırıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.



YAŞ’tan çıkacak listeye son şekli işte dünkü bu dörtlü toplantıda verildi.



ulusal.com.tr

Darbe girişimi sırasında İstanbul ’daki Kartal tepe Kışlası’nın komutanı olan ve darbecilerle girdiği çatışmada yedi kurşunla yaralanan Piyade Albay Davut Ala ’nın bugünkü Yüksek Askeri Şura toplantısında tuğgeneralliğe yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ala, generalliğe terfi eden ilk 15 Temmuz gazisi olacak“Çıkan çatışmada vurulup kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bir parmağım koptu. Karaciğerimin yarısı gitti. Diyaframım delinmiş. Kaburgamın bir bölümü yok, bir bölümü kırık. Sol dizimde, ayağımda üç mermi var. Sağ tarafım tamamen paramparça olmuş. 10 gün yoğun bakımda kaldım.”Bu cümleler, Piyade Albay Davut Ala’nın tam bir yıl önce, 3 Ağustos 2016 tarihinde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalardan.Ala, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, İstanbul’da Kartaltepe Kışlası komutanıydı ve darbecilerle girdiği çatışmada yedi kurşunla yaralandı.Albay Ala’nın bugün toplanan Yüksek Askeri Şura’da, generalliğe terfi eden ilk 15 Temmuz Gazisi olması bekleniyor.Bugün yapılacak 2017 Yaz Şurası’ndan çıkacak kararlar ile ilgili birden çok tevatür var kulislerde.Komuta kademesinin tam kadro bir yıl daha göreve devam edeceği yönündeki söylenti bunlardan biri.Diğer iki rivayetin biri sadece Hava, öteki ise sadece Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın emekli olacağı yönünde.Jandarma Genel Komutanlığı’na, kadrosu Kara Kuvvetleri’nde olan bir orgeneral atanması geleneğinin son bulacağı ve Jandarma’dan bir korgeneralin komutan olacağı senaryosu da yine gündemde ama kimse kesin bir şey söyleyemiyor.Kulislerde kim hangi senaryoya itibar ederse etsin, herkesin birleştiği nokta; son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği.TSK’nın zirvesiyle ilgili konuşulanlar bir tarafa, bu YAŞ toplantısında alınacak ‘özel’ bir karar var.Yazının başında belirttiğim gibi bu yıl ilk kez bir 15 Temmuz Gazisi generalliğe terfi edecek.Kurmay olmayan, sınıftan bir albay; uzuv kaybı olan Gazi Piyade Albay Davut Ala’nın tuğgeneralliğe yükseltilmesine kesin gözüyle bakılıyor.15 Temmuz gecesi darbecilerle girdiği çatışmada yaşadıklarını Ala’nın ağzından yazının başında aktarmıştım.Albay Ala, Anadolu Ajansı’na 3 Ağustos 2016’da yaptığı o açıklamada şunları da söylüyordu:“Cumhurbaşkanımız gece 02 gibi beni aradı. Geçmiş olsun ve şifa dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız önce Allah’a sonra millete ve bize güvensin. Memleketle, o gece ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili benimle sohbet etti. Zaten dünürü ve damadı Selçuk Bayraktar da gelmişti. Kendisinden Allah razı olsun. Bu Haşhaşiler her yere sızmış durumda. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun ve yardımcısı olsun. Şu ortamda kimin ne olduğu belli değil. Kendisine dikkat etsin. Allah’a emanet olsun. Çok yerde çalıştım. Gerçek Türk askeri bizleriz. Benim, milletimiz ve vatanımız için parmağım, ciğerim, vücudumun her yeri, hatta canım feda olsun ancak şunu unutmasınlar, askerine düşman olan düşmanının askeri olur. Bu günler askeri kötüleme zamanı değil, aksine askerin daha çok sevilme ve güvenilme zamanıdır. Biz milletimizin bize emanet ettiği üniformanın şerefini korumaya çalıştık. Bir milletimiz için varız.”Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Ankara’da, Çankaya Başbakanlık Köşkü’nde toplanıyor.Geçen sene, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemeyle artık çoğunluğu sivil üyelerden oluşan Şura’da Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarındaki general ve amiraller ile terfi sırasında olan albaylar hakkındaki kararlar imza altına alınacak.Toplantı, geçmişteki gibi üç gün değil, sadece yaklaşık iki saat sürecek. YAŞ üyelerinin imzalarının tamamlanmasının ardından, liste, kararlara resmiyet kazandıracak onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.Kararlar bugün öğleden sonra, ilk defa Genelkurmay Başkanlığı değil Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak.Şuraya giren isimler dün İstanbul’da son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından masaya yatırıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.YAŞ’tan çıkacak listeye son şekli işte dünkü bu dörtlü toplantıda verildi.