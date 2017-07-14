15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. 

Darbe girişimi sırasında aralarında 2 polis ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylandı.

Aralarında erlerin de bulunduğu tutuksuz 8 şüphelinin, olayın vahametini anladıktan sonra köprüden ayrıldıkları belirtilen iddianamede kasten öldürmeye teşebbüse maruz kalan 318 müşteki yer aldı.

15 Temmuz'un ilk şehitleri  
İddianamede, darbe girişimi gecesi 00.40 ve sonrasında çok sayıda vatandaş ve kolluk kuvvetinin köprüye çıkmasının ardından tanklardan birisinin dört kez top atışı yapması ve uzun namlulu silahlarla askerler tarafından ateş açılması sonucu 15 Temmuz'un ilk şehitlerinin verildiği belirtildi. İddianamede, olaylar sırasında 2'si er, 5'i rütbeli 7 askerin de öldüğü kaydedildi.

İddianamede, bütün şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #15 temmuz #fetö #darbe girişimi #15 temmuz şehitler köprüsü
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