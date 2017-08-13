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"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma 25 Ağustos'ta bitecek"

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 15 Temmuz şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışma 25 Ağustos'ta bitecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Bakan Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmanın 25 Ağustos'ta biteceğini açıkladı. Köprüdeki bakım çalışmaları 12 Haziran'da başlamıştı.

HIZLI TREN ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDAN GEÇECEK

Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmalar konusunda da konuşan Arslan yeni havalimanında 6 pist olacağını ve bunların her birinin yanında 'yedek' pist olacağını açıkladı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, iki tanesinin başlangıçta açılacağını ve iki uçağın aynı anda iniş yapabileceğini belirtti. 

Arslan, zaman içerisinde de yolcu artışı ile paralel olarak 6 pisin tamamının devreye gireceğini dile getirdi.  

Bakan, altı pist tamamlandığında aynı anda 6 uçağın inebileceğini de sözlerine ekledi.  

Arslan, havalimanına ulaşımla ile ilgili olarak da Gayrettepe'den üçüncü havalimanına metro olacağını ayrıca yüksek hızlı trenin de havalimanından geçeceğini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Şehitler Köprüsü #15 temmuz
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