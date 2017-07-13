ÜSKÜDAR Çamlıca'da yapımı süren Çamlıca Camisi'ne 15 Temmuz Şehitleri'nin anısına yaptırılan 1453 metrekarelik dev bir bayrak asıldı. Vinçler yardımıyla asılan 150 kilogram ağırlığında bayrak, istanbul'un birçok yerinden görülebiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı hızla devam eden camiye asılan bayrağın, bir futbol sahasında yaklaşık 15 günde dikildiği bildirildi. Bugün vinçlerle caminin minareleri arasına asılan bayrak, İstanbul'un hemen hemen yerinden görülebiliyor.

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