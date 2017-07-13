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15 Temmuz şehitleri anısına...

ÜSKÜDAR Çamlıca'da yapımı süren Çamlıca Camisi'ne 15 Temmuz Şehitleri'nin anısına yaptırılan 1453 metrekarelik dev bir bayrak asıldı. Vinçler yardımıyla asılan 150 kilogram ağırlığında bayrak, istanbul'un birçok yerinden görülebiliyor.

15 Temmuz şehitleri anısına...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde  temelleri atılan ve yapımı hızla devam eden camiye asılan bayrağın, bir futbol sahasında yaklaşık 15 günde dikildiği bildirildi.  Bugün vinçlerle caminin  minareleri arasına asılan bayrak, İstanbul'un hemen hemen yerinden görülebiliyor.

Kaynak: AA
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