Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turu" kapsamında Ankara'ya pedal çevirecek bisikletliler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD) düzenlenen "15 TemmuzDemokrasi ve Özgürlük Bisiklet Turu" kapsamında Ankara'ya pedal çevirecekbisikletliler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.



Almanya'nın Münih şehrinden 26 Haziran'da yola çıkan UETD üyesi Emrullah Durucan, Hasan Acar ve Abdurrahman Serdar Çakmak, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'dan geçerek Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.



Bisikletliler, burada UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, UETD kurucularından ve Genel Başkan Danışmanı Güleser Topuz, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Tarık Hatipler tarafından çiçeklerle karşılandı.



AK Parti Edirne Teşkilatı ve Edirne Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen karşılama töreninde konuşan Bilgi, bisikletlilerin Münih'ten yola çıktığını söyledi.



Bisiklet turunun Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla düzenlendiğini belirten Bilgi, "Demokrasiye sahip çıkma adına arkadaşlarımız yola çıktı. Allah onlardan razı olsun. Bu turun geleneksel hale gelmesi için UETD olarak elimizden geleni yapacağız. Darbede şehit düşen ve gazi olan arkadaşlarımızı anmak ve olayı unutmamak, unutturmamak bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.



Avrupalı Türkler olarak her zaman vatanın, milletin ve devletin arkasında olduklarını vurgulayan Bilgi, bisikletlilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevireceğini ve şartlar uygun olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini kaydetti. Bilgi, bisikletle gelenlerin "Türk, Kürt ve Laz" olduğunu ifade etti.



Topuz ise CHP'nin yürüyüşünü eleştirerek, 2002'den bu yana Türkiye'nin adaleti doya doya yaşadığını söyledi.



Topuz, "Biz hak için yürürüz. Adaletsizlerle yürümek adaletsizlik getirir. Benim kardeşlerim bisikletlere bindiler, pedallara bastılar. Dedim ki UETD olarak biz de kardeşlerimizi Kapıkule'de karşılayacağız, biz onları onore edeceğiz. Adalet için Avrupalı Türklerin bayrağını buraya getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.



Hiç kimsenin milletin birliğini ve beraberliğini bozamayacağını vurgulayan Topuz, "Bizim Cumhurbaşkanımızı, cumhurumuzu, memleketimizi hiç kimsenin, Avrupa'nın adalet deyip adaletsizlik yapan hiç kimsenin, bizim ülkemizi sorgulamaya gücü yetmez." dedi.



UETD Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut da Türk milletinin doğuda da batıda da kuzeyde de güneyde de milli mücadele ruhuyla yaşayan bir millet olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatanın, milletin ve bayrağın yanında olduklarını anlatan Aşut, "Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Avrupalı Türkler, vatanının, milletinin, bayrağının ve sizlerin yanındadır. Cumhurbaşkanımızın, vatanımızın büyüklüğü, gücü Avrupa'da bizim başımızı dimdik yapmakta, başımızı başka bir şeye karşı eğdirmemektedir." diye konuştu.



AK Parti Edirne Geçlik Kolları Başkanı Hatipler ise Almanya'dan gelen bisikletlileri karşılamak için toplandıklarını aktararak, "Bugüne kadar bu parti için Cumhurbaşkanımız için bu vatan için bu memleket için Allah rızası için yaptık ne yaptıysak. Bundan sonra da faaliyetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Turu geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren UETD üyeleri, daha sonra Edirneli bisikletçiler eşliğinde Ankara'ya doğru yollarına devam etti.