Darbe gecesi sadece Türkiye'nin değil dünyanın da bir numaralı gündemiydi. Dost-düşman darbeden sonra daha da netlik kazandı. Türkiye'nin sözde "müttefiki" Amerika, darbenin ilk anlarında suskun kalmayı tercih etti; darbe bastırılınca da imalı ifadelerle Türkiye'nin yanında olduğunu savundu. Benzer tavrı Avrupa ülkeleri de gösterdi. Rusya ve İran ise ilk andan itibaren kararlı bir tutumla Türkiye'nin yanında saf tuttu.

Fetullahçı gladyonun Türkiye'ye mermi ve bomba yağdırdığı 15 Temmuz gecesi hem Brüksel'deki NATO karargahından hem Pentagon'dan hem de Avrasya ülkeleri tarafından adım adım takip edildi.



Washington Yönetimi, Türkiye’deki darbe girişimine başta suskun kaldı. Darbe bastırılınca dönemin Amerika Başkanı Barack Obama'dan bir açıklama geldi. Obama, "Türkiye'de seçilmiş hükümet desteklenmelidir" diyerek cılız bir açıklamaya imza attı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ise "Türkiye için istikrar, barış ve süreklilik umduğumu söylüyorum" dedi.



Kerry darbeden iki gün sonra da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklama dikkat çekiciydi. Yurtta Sulh Konseyi'nin hazırladığı darbe bildirisine benzer ifadeler kullanan Kerry, Türkiye'ye gözdağı verdi. Kerry açıklamasında "hükümeti ülke içinde istikrarı muhafaza etmeye şiddetle davet ediyoruz. Demokratik kurumlara karşı saygı göstermesini öneriyoruz. NATO belirli bir demokrasiyi, belirli bir saygıyı bekler ve NATO olan herşeyi çok yakından gözlemleyecektir." ifadelerini kullandı.



Kerry'nin sözlerini Washington Post, “Türkiye’nin NATO üyeliği tehlikeye girebilir” başlığıyla haber yaptı. Amerika'nın önde gelen gazetelerin darbe girişimi sonrası "Darbeyi Erdoğan planladı" tezi üzerinden analiz yazıları yayınladı.



AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini de Brüksel'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı göstermesi gerektiğini" söyledi.



Rusya ve İran ise daha darbenin ilk anlarından itibaren net bir tutum takındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan darbe girişimiyle ilgili yapılan açıklamada "Türkiye’nin seçilmiş siyasi yönetimiyle halklarımızın yararına, birlikte yapıcı çalışmaya hazır olduğumuzu dile getiriyoruz" denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştü.



İran Dışişleri Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise istikrar, demokrasi ve Türk vatandaşlarının can güvenliğine dikkat çekerek birlik ve sağduyu uyarılarında bulundu.



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