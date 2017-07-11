15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yurt genelinde anma programları başladı. Birçok ilde şehitlikler ziyaret edildi, Ankara ve İstanbul'da o gece yaşananlar fotoğraf ve video halinde sergilendi.

15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin 1'inci yıldönümüne günler kala yurt genelinde anma progamları başladı.



İlk tören Ankara'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sergisini açtı.



Sergiyi gezerek yetkililerden bilgi alan Soylu, buradan Gölbaşı'ndaki 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.



Bir sergi açılışı da İstanbul Beyoğlu'nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla açılan sergide, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşanan anların fotoğrafları ve videoları yer aldı.



İstanbullu 249 taksici 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu. Bağcılar'dan yola çıkan taksilerin ilk durağı CNN Türk televizyonu, sonraki durakları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ydü. Görev başındaki polislere karanfiller verildi.



Konvoyun son durağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da İzmit'te Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit yakını ve gazilerle selamlaşan Işık, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua etti.



Çanakkale'de ise Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören vardı. 15 Temmuz ve Çanakkale Şehitleri, dualarla anıldı, sembolik mezarlara karanfil bırakıldı.



Adanalı karikatürist Erbil Işın, 15 Temmuz darbe girişimini çizgi roman haline getirdi.



Antalya, Konya, Edirne, Diyarbakır, Hatay, Erzurum, Zonguldak ve Hatay'da da 15 Temmuz şehitleri törenlerle anıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan törenler, 16 Temmuz pazar gününe kadar yurt genelinde devam edecek.





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