Basın İlan Kurumu, darbe girişiminin ardından ülke genelinde yayınlanan gazetelerin birinci sayfalarını "15 Temmuz ve Manşetler" adlı eserde bir araya getirdi.

Basın İlan Kurumundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bundan bir yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızarak Mehmetçik üniforması giymiş hainlerin ve onların sivil uzantılarının hain teşebbüsünü yaşadığı hatırlatıldı.



Milletin ve güvenlik güçlerinin kahramanlıklarıyla darbe girişiminin önlendiğine dikkati çekilen açıklamada, Türk basın tarihinde ilk kez gazetelerin, televizyonların, radyoların ve internet haber sitelerinin tamamının yekvücut olup, darbenin karsında yer aldığı, püskürtülmesinde önemli rol üstlendiği, milletinin, demokrasinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıktığı anlatıldı.



Açıklamada, gece boyu yaşanan onca olumsuzluğa rağmen gazetelerin, satış tereklerindeki yerini aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"15 Temmuz Destanı, Millet Püskürttü, Cuntanın Sonu, Bu Zafer Bizim, Ülke ve Millet Kazandı, Darbeciler Başarılı Olamaz, Türkiye Kırmızı Beyaz Oldu, Başaramazsınız, Yaşasın Demokrasi, FETÖ'cü Darbeye Milli İrade Tokadı, Cumhuriyet ve Demokrasi Kazandı, Demokrasiden Dönüş Yok, Millet Devlete El Koydu, İnadına Demokrasi manşetleri yaşanan destanı anlattı. Kanlı darbe girişiminin birinci yılında ülke genelinde yayınlanan 31 yaygın ve 478 yerel gazetenin, 16-17-18 Temmuz 2016 tarihli; zaferin habercisi, Türk basının yüz akı olarak basın tarihine adını yazdıracak evsaftaki birinci sayfaları (kapak sayfaları) '15 Temmuz ve Manşetler' ismiyle kitaplaşarak Basın İlan Kurumu Yayınları'ndan çıktı. Gelecek nesillere bugünleri daima zihinlerinde canlı tutmalarına katkı olmak üzere tarihi bir vesika bırakmak amacıyla hazırlatılan esere kurumun web sitesindeki www. www.bik.gov.tr/15temmuzvemansetler adresinden ulaşmak da mümkün olacak."