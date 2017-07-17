İstanbul'da, darbe kalkışmasının yıl dönümünde birçok noktada demokrasi nöbeti ve etkinlikleri devam etti. Türk bayrakları ile meydanlarda toplanan vatandaşlar, bir kez daha darbecileri lanetleyerek 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktaracaklarını saöyledi.

FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul'un birçok noktasında demokrasi nöbeti ve etkinlikler gece boyunca devam etti.



Akşam saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı'na gelen yüzlerce vatandaş, hep bir ağızdan darbecileri lanetledi.



Türk bayrakları ile meydanı dolduran vatandaşlar, Şehit Ömer Halisdemir'in heykeline yoğun ilgi gösterdi.



Demokrasi nöbetinin tutulduğu bir diğer nokta da Bağcılar'dı. Meydana kurulan platfromdan vatandaşlara seslenen belediye başkanı Lokman Çağrıcı, 15 Temmuz'u gelecek nesillere taşıyacaklarını kaydetti.



Zeytinburbu, Esenler ve Küçükçekmece'de nöbetler gece geç saatlere kadar devam etti.



Haliç Kongre Merkezi'nde ise "15 Temmuz İhanet ve Direniş film Yarışması"nda final heyecanı yaşandı.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan yapılan geceye, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliği yaptı.



Yarışmanın ödülleri, törenle sahiplerine verildi.



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