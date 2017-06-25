Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın avukatlığını üstlenen Faik Işık, subayların yargılandığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müdahilik talebinde bulundu. Işık, dilekçesinde 15 ve 16 Temmuz tarihinde yapılan ve komutanların katıldığı 4 düğünün incelenmesini istedi.

FETÖ'cü darbe girişimi ve bir gün sonrasında komutanların katılığı düğünler "şüpheli" dedi, mahkemeden bu düğünlere inceleme istedi.



Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın avukatlığını yapan Faik Işık, şimdi de Meclis Başkanlığı’nın avukatlığını üstlendi.



Avukat Işık, ilk olarak da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde subayların yargılandığı davaya müdahilik talebinde bulundu. Işık, mahkemeye gönderdiği dilekçede 15 ve 16 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da yapılan, üst düzey komutanların da katıldığı 4 düğünün incelenmesini talep etti. Işık, "Bu kadar üst düzey katılımın olduğu düğünlerin darbe girşimine tesadüf etmesi şüphelidir" ifadelerini kullandı.



Faik Işık'ın incelenmesini istediği düğünlerden ilki, Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver’in kızına ait. 15 Temmuz gecesi İstanbul Moda Deniz Kulübü’nde yapılan düğüne Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Hava Kuvvetleri komuta kademesi katılmıştı. Darbeciler helikopterle Moda Deniz Kulübü’ne inerek komutanları rehin almıştı.



15 Temmuz akşamı yapılan bir diğer düğün de Tümgeneral Burhanettin Aktı’nın kızına ait. Ankara Gazi Orduevi’nde yapılan düğüne katılan Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Zekai Aksakallı'nın masası protokole uymayacak şekilde şüpheli bir şekilde değiştirilmişti.



Şüpheli olduğu belirtilen bir başka düğün de İstanbul Yeşilköy'de yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun ailesiyle katıldığı düğünün de incelenmesi istenildi.



İncelenmesi istenen son düğün ise 16 Temmuz 2016’da Fenerbahçe Orduevi’nde yapılacaktı. Bu düğün de Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin oğlunun düğünüydü.



ulusal.com.tr