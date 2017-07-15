15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimin 1'inci yıldönümünde yurdun dört bir yanında yurttaş, alanlara çıktı.

Kars.. Bitlis... Edirne....



FETÖ'cü darbe girişiminin ardından tüm yurtta şehitleri anma törenleri düzenlendi.



Kars'ta bastırılan darbe girişiminin yaşandığı Garnizon Komutanlığı önünden başlayan Şehitleri Anma Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.



Meşaleli yürüyüşün en önünde, Garnizon Komutanı Vekili Albay Ali Fuat Arıkan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman vardı.



Yürüyüş, İl Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdi.



Türkiye Dağcılık Federasyonu ise 15 Temmuz şehitlerini anmak için "15 zirvede 15 demokrasi ateşi" yaktı.



Demokrasi ateşinin yandığı bir yerde Bitlis'in 2 bin 850 rakımlı Süphan dağıydı.



63 dağcı, darbe girişimini unutmamak için zirvede demokrasi ateşini yaktı.



656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 15 Temmuz teması hakimdi.



Güreşlere katılan başpehlivanlar, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle "15 Temmuz Şehitlerine minnettarız" yazılı tişört ve Türk bayraklı şapkalar takarak davul zurna eşliğinde Er Meydanında tur attı.



Gaziantep'te ise bir yemek firması darbecilere karşı koyarken şehit olan Ömer Halisdemir için 40 bin kişilik helva hazırladı.



Sabah saatlerinden itibaren yapımına başlanan helva için 4 ton irmik, 4 ton şeker ve 1 ton fındık kullandı.



ulusal.com.tr