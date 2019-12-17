17 yıllık cinayet aydınlanıyor mu?

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun cinayetinde önemli rolü olduğu değerlendirilen Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı. Hablemitoğlu Ailesi şüphelinin bir an evvel Türkiye'ye iadesini istedi.

FETÖ'yü teşhir eden Akademisyen-Yazar Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında evinin önünde suikaste uğradı. 17 yıl sonra saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphelilerinden olduğu değerlendirilen Nuri Gökhan Bozkır Kiev'de yakalandı. Sıcak gelişmeye ilişkin Şengül Hablemitoğlu ve aile Avukatı Ersan Barkın kameralar karşısına geçti.

Avukat Ersan Barkın, şüphelinin Türkiye'ye getirilmesinin cinayetin aydınlatılmasına ışık tutacağını söyledi.

Barkın, eski asker Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesi konusunda Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarını titiz davranmaya davet etti.

Sadece Ulusal Kanal'ın canlı yayınladığı basın açıklamasının ardından Hablemitoğlu'nun mezarı başına gidildi.

Cumhuriyet aydını Necip Hablemitoğlu ölümün 17’nci yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya, Hablemitoğlu'nun ailesi, yakınları, sevenleri ve Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar katıldı.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ

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