18 sivili katleden PKK'lı yakalandı
Suriye El Bab'ta bombalı araç saldırısını düzenleyen PKK'lı yakalandı. Teröristin otogarda düzenlendiği saldırıda 18 sivil yaşamını yitirmişti.
GÜNDEM 17.11.2019, 18:50 17.11.2019, 18:50
Sivilleri katleden PKK'lı, TSK ve MİT ortak operasyonuyla yakalandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde PKK'lılar otogarda bombalı araç infilak ettirmiş, 18 kişi yaşamını yitirimişti.
İşte o PKK'lı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Terör örgütü PKK'nın saldırısına bölge halkı tepki koydu.
El Bab'ta gösteriler düzenlendi. Halk, teröristlerin Suriye'den tamamen çıkarılmasını, huzurun ve güvenliğin bozulmamasını istedi.
Suriyeliler, motorsikletlerle kentte eylem yaptı, uzun süre El Bab içinde dolaştılar.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P