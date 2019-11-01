1919'da Ermeni çetelerinin 83 kişiyi katlettiği Hakmehmet Köyünden, ABD'ye tepki

83 şehit verdiler 1919'da. Ermeni çetecelerince köy meydanında kurşulanarak katledilen vatandaşlarımızın, torunları, çocukları onlar.

Amerika'nın sözde soykırımı tanıyan tasarısı Iğdır'ın Hakmehmet Köyü'nde tepkiyle karşılandı.

Ermeni çetelerinin katlettiği Türk vatandaşlarının ölümsüzleştiği anıt mezar önünde toplandılar.

Ermenilerin katliamına maruz kalanların torunu Mikail Ud. Ailesinden 7 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü 76 yaşında ki Peri Ud, katliamın izlerini hala silmeye çalışıyor.

Feremez Duman'ın babası zar zor kurtulmuş katledilmekten. Önce Ermeni çeteleri ile sonrasında ise Amerika'nın desteklediği PKK ile mücadele etmiş.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde alınan kararı kınadı.



ulusal.com.tr