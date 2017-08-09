TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Ayrıca Muş Şenyayla bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



TSK'dan 8 Ağustos günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen 9 ayrı sığınakta; 2 el yapımı patlayıcı, 120 Dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, 1 silah dürbünü, 1 el bombası, 2 el telsizi ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeyle muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Ayrıca, Muş Şenyayla bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde, Şenyayla bölgesinde Türk birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen harekat sonrasında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.