Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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