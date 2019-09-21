2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar
Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü

2 terörist etkisiz hale getirildi

Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA
Etiketler; #gara #pkk #Milli Savunma Bakanlığı #2 #hava harekatı #Milli İstihbarat Teşkilatı #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk #mit
Önceki Haber
Sonbahar ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman saat kaçta gerçekleşecek
Sonraki Haber
Dev banka, 200 şubesini kapatacak, 4 bin 300 çalışanını işten çıkaracak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.