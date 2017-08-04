Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Gençlik fındık topluyor
Gençlik fındık topluyor

2 tutuklu sanık serbest bırakıldı

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar verildi. Mahkeme, 2 tutuklu sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

2 tutuklu sanık serbest bırakıldı

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasının ara kararında 2 tutuklu sanık serbest bırakıldı.

Ankara'da görülen duruşmaya sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi kurum Maliye Bakanlığının avukatı katıldı.

Avukat beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, sanık avukatları tahliye ve diğer taleplerini dile getirdi.

Maliye Bakanlığının avukatı ise sanık savunmalarını kabul etmediklerini bildirerek, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdem Kısa ve Erol Şevik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Firari 14 sanığın ise yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Davada tanık olarak dinlenilmesi kararı verilen bilirkişiler zorla getirilecek. Mahkeme duruşmayı 17 Kasım'a erteledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Polis akademisi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Noel Baba Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı
Sonraki Haber
Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 4’üncü duruşması görülüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.