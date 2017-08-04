Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar verildi. Mahkeme, 2 tutuklu sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasının ara kararında 2 tutuklu sanık serbest bırakıldı.



Ankara'da görülen duruşmaya sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi kurum Maliye Bakanlığının avukatı katıldı.



Avukat beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, sanık avukatları tahliye ve diğer taleplerini dile getirdi.



Maliye Bakanlığının avukatı ise sanık savunmalarını kabul etmediklerini bildirerek, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.



Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Erdem Kısa ve Erol Şevik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Firari 14 sanığın ise yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmedildi.



Davada tanık olarak dinlenilmesi kararı verilen bilirkişiler zorla getirilecek. Mahkeme duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.





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