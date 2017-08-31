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2 yeni büyükelçi atandı, 3 üniversitede yeni rektörler görevlendirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle iki yeni büyükelçi ataması yapıldı. Kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan Babür Hızlan, Hırvatistan'da, Meclis Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu ise Sudan'da büyükelçi olarak görevlendirildi. Kararnameyle 3 üniversiteye de yeni rektörler atandı.

2 yeni büyükelçi atandı, 3 üniversitede yeni rektörler görevlendirildi

2 yeni büyükelçi atandı, 3 üniversitede yeni rektörler görevlendirildi.

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan Babür Hızlan, Hırvatistan'a büyükelçi olarak atandı.

Kararnameyle Sudan Büyükelçisi Cemalettin Aydın merkeze çekildi. Aydın'ın yerine ise  Meclis Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu büyükelçi olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar da yer aldı.

Kararlara göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Muhsin Kar'ın ataması yapıldı.

Erdoğan söz konusu atamaları Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca YÖK'ün önerdiği adaylar arasından yaptı.
 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Resmi Gazete
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