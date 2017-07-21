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20 bakanlık personeli ile 34 eski medya çalışanına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ile 6'sı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

20 bakanlık personeli ile 34 eski medya çalışanına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ile 6'sı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #fetö
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