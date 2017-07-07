Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 20. dönem POMEM 10 bin polis alımı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı 20.Dönem POMEM kapsamında polis (erkek ve kadın) alımı için bir ilan yayımlamıştı.



İlan kapsamında 9000 erkek polis ve 1000 kadın polis alımının gerçekleştirileceği duyurulmuştu.



Açıklama şöyle;

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına göre sınavda başarılı olan 7.423 erkek, 1.000 kadın olmak üzere toplam 8.423 asıl aday belirlendi.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 11 Temmuz 2017 günü saat 17:00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunacaklar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.​​





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