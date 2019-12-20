20 ilde emekli astsubay eylemi

Emekli Astsubaylar 20 büyükşehirde basın açıklaması düzenledi. Astsubaylar, özlük haklarını iyileştirilmesini istedi.

Yıllarca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan emekli Astsubaylar adına ortak açıklamayı Murat Demirkıran okudu. İzmir Gündoğdu Meydanı’ndan taleplerini tek tek Ankara’ya iletti.



Ulusal Kanal’a konuşan emekli astsubaylar, “sadece şehit cenazelerinde değil her zaman hatırlanmak istiyoruz” dediler ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği sözü hatırlattılar.



Emekli astsubayların eylemine eşleri de ön safta yer alarak destek gösterdi.,

ulusal.com.tr