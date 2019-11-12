banner1198

banner1199

banner1197

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı soruşturmasında 27 gözaltı

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM 12.11.2019, 09:47 12.11.2019, 10:02
2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı soruşturmasında 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
#fetö #2013 #İdari Yargı Hakimliği Sınavı
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P