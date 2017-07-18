Samsun'da düzenlenecek olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları açılış töreni öncesinde bomba ihbarı yapıldı

Sağlık Bakanlığının, Samsun'da 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. İşitme Engelliler Olimpiyatlarıyla ilgili gerekli tüm sağlık tedbirlerini aldığı bildirildi.

Samsun'da gerçekleştirilecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi açılış töreninin gerçekleştirileceği statta bomba ihbarı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığı bildirildi.AA muhabirinin, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Olimpiyatın resmi açılıştöreninin yapılacağı yeni 19 Mayıs Stadı'nda bomba ihbarında bulunulduğu ve statta arama yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Yetkililer, Emniyet Müdürlüğü muhabere birimine bu yönde bir ihbarın yapılmadığını vurguladı.Samsun Valiliğinin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise "Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı stadyumda bomba ihbarıyla alakalı sosyal medyadaki haberler asılsız olup, vatandaşlarımız endişelenmesin." ifadesine yer verildi.