ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu'nda Kurban Bayramı tatilinin uzatılması için müspet oy kullanacağını söyledi

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlar Kurulu'nda Kurban Bayramı tatilinin uzatılması için müspet oy kullanacağını söyledi. Bakan Eroğlu, "Anadolu'nun her yerinde akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyler var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Zonguldak'ta önce Vali Ahmet Çınar'ı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, Zonguldak'ta 203 milyon lira bedelli 12 tesisin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Eroğlu, Batı Karadeniz Gelişim Projesi kapsamında bölgede 31 Aralık 2019 tarihine kadar 11 milyar 533 milyon lira yatırım yapacaklarını kaydetti. Proje kapsamında 4 baraj inşaatını bitirip içme suyu projelerini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Eroğlu, dere ıslahlarına da önem verdiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, derelerin işgal altında olduğunu söyleyerek, "Özellikle dere ıslahları çok önemli. 54 tanesini bitirdik. 20'si inşaat halinde. 3 tanesini de planlıyoruz. Batı Karadeniz Gelişim Projesiyle buradaki bütün dere ıslahlarını büyük ölçüde bitirmeyi planlıyoruz. Dereler işgal altında. İllerde, ilçelerdeki çalışmalarımızda bunu görüyoruz. Normalde belediyeler tarafından bu derelerin bize teslim edilmesi lazım. Bize istimlak edecek biz de çalışacağız. Kaçak yapı varsa yıkacak. Bunlar olursa biz dere ıslahlarını çok rahat yaparız" dedi.



'MÜSPET OY KULLANACAĞIM'



Basın mensuplarının Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorusunu da cevaplandıran Bakan Eroğlu, Kurban Bayramı'nın Anadolu insanı için önemine işaret ederek şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıkladı. Salı günü Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda karar verilecek. Benim düşüncemi soruyorsanız teklif gelirse müspet oy kullanacağım. Şunu ifade edeyim: Bakın kurban çok önemli. İstanbul'da Anadolu'nun her yanında insan var. Onların akraba ziyareti, mezar ziyareti, kurban kesme gibi şeyleri var. Bir de neticede insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar cumartesi pazar çalışıyorlar. Gece gündüz de çalışıyorlar. Çok çalışanlar için bir nefes alma imkanı. Gerçi ben bayramda da çalışıyorum. Kurbanda 1 gün ailemle geçiriyorum ve kurban kesiyorum. Ertesi gün yine seferberlik yapıyorum. Geçen kurbanda ben memleketimdeki bütün ilçeleri gezdim. Elim adeta havada kaldı. 33 bin kişiyle tokalaşmışım. Özet olarak birincisi, bizim kültürümüz açısından anasının, babasının, ölmüşlerin mezarını ziyaret etmesi, kurban kesilmesi. ikincisi ise iç turizmin gelişmesi açısından faydalı. Zaten arada kalan 1-2 günde fazla iş yapılmıyor. Zaten idari izin alıyor filan kaçıyor."