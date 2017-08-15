Bakanlar Kurulu, kabine revizyonunun ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe’de yapılan zirvenin öncelikli gündemleri, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve bakanların sunacağı 180 günlük eylem planı oldu. 2017 Kurban Bayramı tatilinin süresi açıklandı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2017 Kurban Bayramı tatilinin süresinin 10 gün olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Beştepe’de yaptı.



Toplantının adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu.



Toplantının öne çıkan gündem maddesi Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması...



Erdoğan bayram tatilinin uzatılmasına ilişkin “Hükümet, 10 günü programına aldı, çalışıyor. Durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur” demişti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olası bir 10 günlük tatilin, turizm ve ekonomiye etkisine ilişkin sunum yaptı.



Toplantıda hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan bakanlıkların 180 günlük eylem planları ve reformları da masada.



Toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, Suriye'de Afrin ve İdlip, Irak’ta Telafer'deki gelişmeler ile gelecek dönemde ekonomiye ilişkin atılacak adımlar da ele alındı.



BAYRAM TATİLİ SÜRESİ İÇİN KARAR AÇIKLANDI



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2017 Kurban Bayramı tatilinin süresinin 10 gün olduğunu açıkladı.



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